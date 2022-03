Oscar, Spielberg contro l'esclusione dei premi tecnici dalla diretta: "Il cinema è una famiglia, ogni arte è indispensabile"

Il regista di "West Side Story" ha osservato che quella del cinema "è una famiglia in cui ogni arte è indispensabile al pari di tutte le altre". Intervistato da "Deadline Hollywood", Spielberg è la personalità di più alto profilo a schierarsi finora contro la decisione dell'Academy. "Non sono d'accordo con la decisione. Siamo il mezzo di comunicazione più collaborativo del mondo", ha detto Spielberg, tre volte premio Oscar e membro del Consiglio dei Governatori dell'Academy.

Le categorie escluse comprendono tre tipi di short e poi production design, suono, colonna sonora originale, trucco e editing. "West Side Story" quest'anno è candidato a sette Oscar e due, per production design e suono, sono nelle categorie penalizzate: "Siamo tutti assieme quando creiamo la magia e mi rattrista che non saremo tutti assieme in diretta quando saranno annunciati i premi", ha osservato il regista che si è peraltro detto "poco ottimista" sulla possibilità che l'Academy stavolta faccia marcia indietro come accadde tre anni fa.

