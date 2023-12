Con ben sette Oscar la notte degli Oscar 2023 è andata a" Everything Everywhere All at once". Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh). Ai Golden Globe 2023 sono stati assegnati i premi alla carriera a Eddie Murphy e allo showrunner Ryan Murphy. A Venezia 80 il Leone d'oro è stato assegnato a "Poor Things", Matteo Garrone, con "Io capitano", ha vinto il Leone d'argento. I premi più importanti dei Grammy 2023 sono stati assegnati ad Harry Styles, Lizzo e Bonnie Raitt. I Maneskin vincono ancora, battendo nomi altisonanti del rock. Il quartetto romano ha trionfato anche agli Mtv European Music Awards 2023 . La Palma d'oro a Cannes 2023 è donna (la terza volta nella storia del festival di Cannes, 76 anni), "un cambiamento celebrato da sette registe in concorso", come rimarcato da Jane Fonda che l'ha consegnata a Justine Triet.

La notte degli Oscar 2023 Con ben sette Oscar la notte degli Oscar 2023 è andata a" Everything Everywhere All at once". Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan): il film dei Daniels, arrivato alla vigilia degli Academy Awards con undici nomination, ha fatto da asso pigliatutto in una serata senza particolari incidenti e all'insegna della commozione.

Gloden Globe 2023 Ai Golden Globe 2023 sono stati assegnati i premi alla carriera a Eddie Murphy e allo showrunner Ryan Murphy che da venticinque anni racconta a Hollywood le storie della comunità lgbtq+. Steven Spielberg è sttao premiato come miglior regia e miglior film drammatico, la commedia irlandese "Gli spiriti dell'isola" sul fronte cinema. Le migliori serie sono state "White Lotus: Sicilia", "Abbott Elementary" e "House of the dragon".

I vincitori di Venezia 80 A Venezia 80 il Leone d'oro è stato assegnato a "Poor Things" ("Povere creauture!") di Yorgos Lanthimos. Matteo Garrone, con "Io capitano", ha vinto il Leone d'argento per la miglior regia. Sempre per il film di Garrone è stato anche premiato Seydou Sarr con il premio Marcello Mastroianni per l'attore emergente. La Coppa Volpi è andata a Peter Sarsgaard per "Memory" per la migliore interpretazione maschile, e a Cailee Spaeny, per "Priscilla", per quella femminile.

Grammy 2023 I premi più importanti dei Grammy 2023 sono stati assegnati ad Harry Styles, Lizzo e Bonnie Raitt. Alla cerimonia che si è tenuta alla Crypto.com Arena di Los Angeles Beyoncé, vincendo quattro statuette, è divenuta l’artista con il maggior numero di statuette di sempre. Tra gli altri riconoscimenti, tripletta di Kendrick Lamar in ambito rap, vittorie in ambito rock e country per due mostri sacri come Ozzy Osbourne e Willie Nelson. Niente da fare per i Maneskin battuti nella loro categoria dalla cantante jazz Samara Joy.

Mtv Ema annullata la cerimonia I Maneskin vincono ancora, battendo nomi altisonanti del rock. Il quartetto romano ha trionfato anche agli Mtv European Music Awards 2023 aggiudicandosi altri due riconoscimenti: il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act, battendo record su record per l'Italia, due delle quattro categorie per le quali avevano ricevuto una candidatura. La cerimonia originariamente era prevista a Parigi ma è stata cancellata per la crisi internazionale ins eguito allo scoppio del conflitto in Medio Oriente.