Oscar, “Familia” delude ma l’Italia sorride con “Playing God”

“Playing God” racconta, in appena sette minuti, la storia di un artista tormentato, impegnato nel tentativo di plasmare una figura umana dalle proporzioni ideali. Un’opera fragile e intensa, che prende forma attraverso creature di terracotta ispirate a Niccolò dell’Arca e realizzate nello Studio Croma di Bologna. Quando l’artista si rende conto di aver fallito il suo ideale, abbandona la creazione, lasciando spazio a una riflessione profonda sul gesto creativo e sui suoi limiti. Ora il corto dovrà affrontare un nuovo passaggio cruciale: l’annuncio ufficiale delle candidature, previsto per il 22 gennaio. Solo allora potrà continuare la corsa verso la notte degli Oscar, in programma il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Ma intanto, per Burani e la sua squadra, l’ingresso nella top 15 è già una conferma importante.