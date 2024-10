"Questo non è più un disco da ascolto. Questo è un disco per ballare, perché l’ascolto si fa su dei pezzi rilassati come erano prima. Quindi, chi ha quelli vecchi, può ascoltare quelli vecchi, chi vuole prendere quelli nuovi, ballerà anche in casa", ha spiegato Ornella Vanoni durante la presentazione del disco. Nell'album ha collaborato con due sue potenziali eredi, Elodie e Ditonellapiaga. La cantante ha lodato la seconda ed è stata severa con la prima: "Elodie deve lavorare ancora sulla voce, dovrebbe fermarsi un attimo e aspettare che le diano la canzone giusta". Ne ha avute anche per Gino Paoli: vede difficile un nuovo tour insieme che molti fan vorrebbero: "Ma va non esce neanche dalla porta di casa Gino, figuriamoci se sale su un palco. La moglie gli ha comprato un tapis roulant: manco quello usa". E poi ha aggiunto: "Oramai i concerti stancano anche me, farei magari una sola data, al Blue Note, qui a Milano". Ornella haanche bacchettato a distanza l'amico Marracash: "Sono due anni che aspetto di fare una cosa con lui", e ha avuto parole al miele per Calcutta: "Un giovane che mi piace? Calcutta".