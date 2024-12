Siamo in agosto, Abbie e Jacob, una coppia americana sta portando la loro figlia di 10 anni, Claire, nell'hotel di suo nonno Lawrence nelle Dolomiti, in Italia. Di solito ci vanno per Natale, ma quest'anno faranno un’eccezione. La verità è che si stanno separando e vogliono che sia Lawrence a dirlo a Claire, soprattutto perché ha un rapporto così speciale con sua nipote. Una volta che Claire si rende conto che quest'anno non ci sarà un Natale in famiglia, insiste affinché tutti festeggino il Natale ad agosto, incluso far arrivare gli altri suoi nonni da oltreoceano. Claire, spalleggiata dal nonno, mette in atto un piano con lo scopo di riunire i suoi genitori. Ma non tutto fila liscio come dovrebbe…