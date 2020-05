OneRepublic e Negramaro insieme: un singolo nato sotto lockdown

Si è imbattuto per caso in un servizio televisivo della Cnn dedicato al lockdown nella sua amata Italia, il frontman di OneRepublic Ryan Tedder , uno degli artisti e produttori più famosi al mondo, scoprendo la voce di un grande artista italiano come Giuliano Sangiorgi e la musica dei Negramaro . Così è nata l'idea di un singolo insieme. Merito del coronavirus e della quarantena. Venerdì 29 maggio esce " Better Days - Giorni Migliori ".

LEGGI ANCHE>

"Musica che unisce", gli artisti italiani in concerto da casa contro il coronavirus

Un "incontro a distanza" che ha preso forma in pochi giorni attraverso uno scambio di messaggi su Instagram.

Il brano farà parte del nuovo disco degli OneRepublic, dal titolo "Human" (scritto in buona parte proprio in Italia), la cui uscita prevista inizialmente per l'8 maggio è stata posticipata. Nell'album anche i singoli "Didn't I", "Rescue me", "Somebody to Love" e "Wanted".

TI POTREBBE INETERESSARE: