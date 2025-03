"La vita non mi ha fatto mancare niente, le soddisfazioni dei concerti, la popolarità e le sue sfumature, eccessi compresi. Ma sono sopravvissuto a 35 anni di rock and roll e soprattutto a sette operazioni cardiovascolari per un cuore malandrino", aveva raccontato in un toccante monologo a "Le Iene" a novembre 2023. A novembre 2024 aveva inceve svelato al Corriere “Devo dire addio al rock per un po’", raccontando: “Dopo tante operazioni, a breve me ne toccherà un’altra. Il cardiochirurgo mi ha intimato di darmi una calmata. Il cuore mi ha chiesto di rallentare e io ho trovato un piano B”. Pedrini è alle prese da anni con problemi cardiaci per i quali è stato già operato nel 2004 e nel 2014. Poi ha subito ua nuovo intervento a giugno 2021 per un aneurisma aortico. In quel caso il rocker si stava sottoponendo a un check up periodico, per lui necessario visto i problemi avuti negli anni scorsi. Doveva essere un pit stop di routine in vista di una serie di impegni in programma di lì a poco ma gli esami avevano rilevato il grave problema. L'intervento poi è durato cinque ore alla clinica Villa Torri di Bologna. Sempre nel 2017 era tornato con un nuovo album intitolato "Come se non ci fosse un domani" che per lui segnava "una rinascita, un terzo tempo della mia vita", dopo aver rischiato di morire sul palco nel 2014 e aver subito un intervento a cuore aperto.