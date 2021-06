Omar Pedrini costretto allo stop: operato per un aneurisma aortico

Facebook

Ancora guai di salute per Omar Pedrini. Il musicista è alle prese da anni con problemi cardiaci per i quali è stato già operato due volte in passato. Adesso dovrà essere sottoposto a un intervento per un aneurisma aortico. Un problema di per sé grave ma al momento sotto controllo grazie al tempismo con cui è stato individuato. "Se andrà tutto bene sarò più forte di prima" ha scritto Pedrini in un post su Facebook.