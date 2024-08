Olimpiadi 2024, da Billie Eilish ai Red Hot Chili Peppers: ecco chi darà spettacolo alla cerimonia di chiusura

L'appuntamento è fissato alle 21 nello stadio da 80.000 spettatori di Saint-Denis, dove fino all'ultimo si sono disputate le gare di atletica. Il direttore artistico, Thomas Jolly, ormai sotto scorta per le minacce di morte ricevute dopo la cerimonia di apertura contestata in ambienti conservatori o di estrema destra, dice di voler rendere omaggio all'"umanita' condivisa" che dall'inizio delle Olimpiadi gioisce all'unisono sotto al cielo di Parigi, in un afflato di comunione e fratellanza universale cementata dalla spirito olimpico. Mentre in Francia stanno facendo il giro dei social le immagini di agenti delle forze dell'ordine che improvvisano danze insieme ai tifosi dei Bleus, in un rinnovato spirito di unita' che tanto mancava in questi ultimi tempi alla République, ma sono in tanti a chiedersi quanto durerà. "La cerimonia di apertura, corrisponde più all'immaginario del Paese ospite, che in quell'occasione si presenta al mondo, mentre la chiusura ricorda i valori olimpici in generale, la condivisione, l'universalismo, ma anche la fragilita' del mondo", spiega il direttore della cerimonia, Thierry Reboul.