Emma scoprì la sua parentela con i due Gallagher dopo aver acquistato l'album della band del 1995 "(What's The Story) Morning Glory". Arrivata a casa con il disco, sua madre si decise a parlarle della sua seconda famiglia segreta. Ora, in un'intervista la donna, ​​madre di due figli, ha raccontato di sperare ancora che i fratelli accettino finalmente di incontrarla dopo aver reso pubblica la sua storia. "Mi piacerebbe incontrarli. Ovviamente vorrai incontrare i tuoi fratelli. Non ho sentimenti negativi per nulla, sarebbe fantastico se si mettessero in contatto". E ha aggiunto: "Penso che la maggior parte delle persone che hanno scoperto di avere un fratello o una sorella di cui non sapevano dopo molti anni vorrebbero sapere qualcosa di più su di loro. Ma è difficile prevedere cosa penseranno i Gallagher: sono personaggi famosi con un sacco di soldi e probabilmente pensano che io non sia nessuno". Emma ha detto che spera che si possa organizzare un incontro soprattutto per il bene di suo figlio Jake, 31 anni, un fan degli Oasis e del Manchester City che ha descritto come "un Liam Gallagher alto 6 piedi e 4 pollici".