Oasis, un giorno di passione per la caccia ai biglietti: siti in tilt e date sold out

E' arrivato il giorno della vendita dei biglietti per il tour britannico degli Oasis, riuniti dopo 15 anni, e, come prevedibile, è stato un delirio. Migliaia di fan si sono messi "in coda" (virtualmente) sui siti preposti alla vendita dei biglietti sin dalla notte per riuscire ad accaparrarsi l'ambito oggetto del desiderio, ma è stato subito caos. Nella maggior parte dei casi le code non sono andate a buon fine o sospese, e le piattaforme ufficiali di vendita sono andate in poco tempo in tilt. Risultato: tutte i concerti sono andati sold out e ma molti biglietti sono subito apparsi sui siti pirata tanto che gli Oasis hanno fatto un post avvertendo che biglietti comprati tramite canali non ufficiali saranno annullati.