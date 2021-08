Nuovo primato per Beyoncé: "Formation" è il miglior video musicale di sempre

Beyoncé porta a casa un altro primato. Oltre ad essere l'artista donna con il maggior numero di Grammy vinti (28), ora può vantare anche il miglior video musicale di sempre. La rivista Rolling Stone ha infatti messo sul gradino più alto del podio il videoclip di "Formation" , brano contenuto nell'album "Lemonade"(2016), in una speciale classifica dei 100 migliori video musicali di sempre. Pubblicato nel 2016 e diretto da Melina Matsoukas, Beyoncé voleva che il video mostrasse "l'impatto storico della schiavitù sull'amore nero e cosa ha fatto alla famiglia nera" , come ha spiegato la regista al New Yorker.

Eterogenea la top ten che si apre al numero 10 con "Billie Jean" di Michael Jackson. Seguono "November Rain" dei Guns N' Roses, "Sledgehammer" di Peter Gabriel; "Untitled (How Does It Feel?)" di D'Angelo; "Sabotage" dei Beastie Boys; "The Perfect Kiss" dei New Order; "This Is America" di Childish Gambino. Sul podio al terzo posto "Vogue" di Madonna, e "Hurt' di Johnny Cash al secondo.

Rolling Stone ha scritto nelle motivazioni: "Se il visual album (con 14 brani e 17 video) 'Beyoncé' ha reso Beyoncé una delle artiste piè grandi di tutti i tempi, il video di "Formation" (e il conseguente album "Lemonade") hanno fatto di lei una delle più importanti".

Il video è stato girato a Los Angeles, e contiene riferimenti all'Uragano Katrina, alla cultura creola della Louisiana, alla brutalità della polizia, il razzismo e la black pride. Il video musicale modifica la canzone in modo tale da includere interpolazioni parlate dall'artista Big Freedia e la personalità di YouTube Messy Mya, che è stato assassinato a New Orleans nel 2010.

Il videoclip inizia con la star seduta sul tetto di una Ford Crown Victoria Police Interceptor in una strada completamente allagata. Poi si vede un uomo in possesso di un giornale con la faccia di Martin Luther King Jr. con il titolo "The Truth". Seguono delle scene con un ragazzo incappucciato che si esibisce in passi di breakdance davanti ad alcune auto della polizia, con alle spalle un muro pieno di graffiti con le parole "smettete di spararci". Nel video appare anche la figlia, Blue Ivy Carter.