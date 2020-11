Beyoncé: "La pandemia mi ha insegnato a rallentare"

Beyoncé chiude in bellezza il 2020, regalando una tripla copertina per il numero di dicembre di "Vogue British". Sensuale e audace, la popstar ha confessato al magazine di essere molto cambiata negli ultimi mesi: "Sarebbe difficile vivere in una pandemia e in una situazione di agitazione sociale e non cambiare. Il mio nuovo obiettivo è quello di rallentare e liberarmi degli aspetti stressanti della mia vita".