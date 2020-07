Da Naomi Campbell a Pharrell Williams, per il suo film Beyoncé fa il pieno di guest star

Giovani regine e re di oggi partono in un viaggio personale alla ricerca della propria corona. E' stato rilasciato il nuovo trailer di "Black is King", il film di Beyoncé basato sulle musiche di "The Lion King: The Gift". E sono tante le special guest: dalla top model Naomi Campbell a Tina Knowles-Lawson, da Lupita Nyong'o a Kelly Rowland, da Pharrell Williams a Jay-Z. Il film arriverà in tutto il mondo il 31 luglio su Disney+.