Noyz Narcos riapre il suo mondo con “Funny Games”

Il rapper torna con "Funny Games", un album che riafferma il legame artistico con il producer Sine e che si apre a una lunga serie di collaborazioni di peso: da Achille Lauro a Guè, da Madame a Shiva fino a Jake La Furia, Conway The Machine, Kid Yugi e molti altri
© Alessio Mariano
Noyz Narcos riapre il suo mondo con un lavoro che unisce radici e presente, e lo fa al fianco di Sine, il producer con cui tutto era iniziato e che qui torna a plasmare la materia sonora del progetto. Accanto a questo nucleo creativo, "Funny Games" accoglie una squadra di ospiti imponente: Achille Lauro, Guè, Madame, Jake La Furia, Conway The Machine, Shiva, Kid Yugi, Gast, Nerissima Serpe e Papa V. Il risultato è un album che non si limita a segnare un ritorno, ma costruisce un immaginario cupo e compatto, in cui ogni featuring entra come una presenza viva dentro una narrazione che non cerca spettatori ma bersagli. Un disco diretto, essenziale, che osserva la realtà senza filtri e restituisce l'identità più istintiva di uno dei nomi centrali del rap italiano.
© Ufficio stampa
C'è un filo che riannoda passato e presente, e Noyz Narcos sceglie di tirarlo con forza. "Funny Games", disponibile da oggi ovunque, affonda nella tensione creativa che da sempre accompagna il suo percorso. Sin dalle prime tracce si percepisce la volontà di riportare al centro quella materia viva e ruvida che ha sempre fatto parte del suo linguaggio, senza compromessi e senza alcuna ricerca di rassicurazione. È un disco che parla da solo, capace di colpire senza bisogno di mediazioni.
Nel mondo di "Funny Games" non c'è spazio per la leggerezza di circostanza. L'universo che Noyz spalanca è quello che lo ha reso una figura iconica: crudo, urbano, verace. Le atmosfere del disco sono volutamente spoglie di orpelli, costruite per restituire un'esperienza sensoriale diretta, quasi cinematografica. Ogni pezzo sembra muovere un passo all'interno di un incubo lucido, in cui i personaggi — e i featuring — non sono figure accessorie, ma presenze intense che si muovono dentro un racconto compatto e coerente.
Il ritorno accanto a Sine è il cuore pulsante del progetto. Con lui era nato "Non Dormire", pietra miliare del percorso dell'artista, e con lui oggi prende forma un nuovo capitolo che riaccende l'alchimia iniziale. "È cambiato tutto quello che ci gira intorno ma nulla tra di noi - racconta Noyz durante la presentazione dell'album alla stampa -. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni chiusi in una stanza, io e lui, guardandoci in faccia, pensando a cosa fare. E dopo poco si è riaccesa quell'alchimia che c'è sempre stata".
© Alessio Mariano
"Funny Games" non fotografa semplicemente il presente: lo interpreta, lo attraversa, talvolta lo contraddice. Ogni traccia reagisce a un mondo veloce e complesso, rivelando un equilibrio raro tra radici e attualità. È un lavoro che guarda indietro per muoversi in avanti, unendo continuità e rinnovamento.
Il viaggio dentro "Funny Games" è abitato da ospiti che amplificano l'intensità del racconto: Achille Lauro, Guè, Madame, Jake La Furia, Conway The Machine, Kid Yugi, Gast, Shiva, Nerissima Serpe e Papa V portano ciascuno un frammento del proprio mondo, senza mai snaturare la coerenza complessiva. È una lista che parla da sola: una costellazione di personalità forti, che si muovono come figure all'interno di un sogno disturbato e magnetico.
Ultimo banco
John Belushi
Back Again
Il mio amico (feat. Kid Yugi)
Sniper (feat. Madame)
Lacrime e sorrisi
Drugstore (feat. Guè)
Giornata storta
Funny Games
Finale diverso (feat. Shiva)
Celebrità (feat. Papa V e Nerissima Serpe)
Pazza idea (feat. Achille Lauro)
Bloodymary (feat. Jake La Furia e Conway The Machine)
Kush & Meth (feat. Gast)
Stesso Dio
Il lancio del disco è accompagnato da un instore tour che porterà Noyz a incontrare i suoi fan.
Le tappe:
1 dicembre – 16:30 – Discoteca Laziale, Roma
3 dicembre – 16:30 – Mondadori, Senigallia
4 dicembre – 16:30 – Mondadori, Padova