Noyz Narcos riapre il suo mondo con “Funny Games”

Il ritorno accanto a Sine è il cuore pulsante del progetto. Con lui era nato "Non Dormire", pietra miliare del percorso dell'artista, e con lui oggi prende forma un nuovo capitolo che riaccende l'alchimia iniziale. "È cambiato tutto quello che ci gira intorno ma nulla tra di noi - racconta Noyz durante la presentazione dell'album alla stampa -. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni chiusi in una stanza, io e lui, guardandoci in faccia, pensando a cosa fare. E dopo poco si è riaccesa quell'alchimia che c'è sempre stata".