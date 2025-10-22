Mecna, il rap come linguaggio per parlare di sé: il nuovo album "per esprimere più stati d'animo"

L'album è inserito in un percorso, che Mecna porta avanti dall'album del 2015 "Laska" all'ultimo Ep "Introspezione", uscito la scorsa estate: una direzione visibile, una traiettoria personale. "Non è stato pianificato, mi è piaciuto fare da subito una musica che si può ascoltare e che contenesse il raccontarmi. Poi c'è una parte di sperimentazione, anche provare ad andare magari in territori diversi. In questo disco sono tornato al primo amore per il rap e il raccontare cose personale, aggiunge qualcosa a una coerenza. Il rap come linguaggio per parlare di sé". Presentando il suo disco a Milano sottolinea: "Di cose materiali parlano già tutti, io ho scelto un percorso che è quello di raccontarmi e che spero sia coerente, credo che la mia forza sia arrivare molto con i miei messaggi. Parlo di me, ma le cose che racconto sono condivisibili, quando scrivo mi scopro, per me è una terapia, non so se funzioni anche per chi mi ascolta, ma a volte qualcuno mi scrive 'mi hai salvato', un po' ancora stento a crederci, ma è così".