Mecna, esce "Blue Karaoke": "Vorrei che la mia musica 'blue' durasse a lungo..."

21 giugno 2018 11:42 Mecna, esce "Blue Karaoke": "Vorrei che la mia musica ʼblueʼ durasse a lungo..." Lʼartista pugliese presenta il suo quarto album: tra i featuring Fabri Fibra e Ghemon

Malinconico e intimista, ma aperto a contaminazioni e sperimentazioni Mecna (all'anagrafe Corrado Grilli), tra gli artisti hip hop più originali del panorama italiano, presenta il suo quarto album, ?Blue Karaoke?, in uscita il 22 giugno. "In questo momento di grande fermento musicale mi sono chiesto cosa rimane davvero? Il karaoke è un metro di paragone per capire quanto durerà un pezzo. Il mio auspicio è che la mia musica duri e venga ascoltata..."blue" invece descrive il mio stato d'animo un po' triste...".

Ed è un ?blue? rap infatti quello che Mecna propone anche in questo quarto disco, che segue di poco il precedente, ?Lungomare Paranoia?, uscito a sorpresa all'inizio del 2017. Dieci tracce in cui l'artista pugliese, mescola il suo stato d'animo malinconico e triste, che fa da sottofondo a tutti i brani, con melodie che ammiccano al pop, come '31/09', chiusura di una trilogia dell'abbandono preceduta nei dischi precedenti da '31/07' e '31/08', ?Un drink o due?, il cui beat porta la firma di Big Fish, tra i più influenti producers e beatmaker del rap italiano e 'Pratica', ma anche alla trap, all'elettronica, e all'R?n?B e Soul come in "Non sono come te", "Tu ed io" e "Senza di me".



Contaminazione e sperimentazione di nuovi mondi musicali le parole chiave di questo album, che pur restando fedele, soprattutto nei testi, al suo animo "blue" e alle sue tematiche d'amore, esplora nuove sonorità: "Cambiare suoni e muovermi su tappetti musicali differenti mi ha fatto scrivere in modo inedito, spesso più diretto" dice Mecna. Che nel disco alterna pezzi più tristi a pezzi più "movimentati": "Una cosa che avevo già cominciato in ?Lungomare Paranoia?, ho voluto sondare territori diversi, perché non mi piace stare sempre fermo nella mia ?comfort zone?, amo anche modificarmi?.

Lontano dai social, come dalla scena hip-hop contemporanea, da catene e denti d?oro Mecna resta fuori dalle etichette e dalle categorie, un rapper intimista che si muove in un ambiente di musica black, nel quale segue il suo cammino personale: "Ormai nel rap c'è spazio per tutti, e più si consolidano certi suoni prima si potrà voltare pagina con temi più personali e intimi". Tante le collaborazioni, da Fabri Fibra nella malinconica 'Hotel' a CoCo in 'Tu ed Io' e poi Ghemon con il quale il rapper non esclude, in futuro, un disco a due e con cui ha duetta in ?Ottobre rosso?, lettera aperta e un po' amara al mondo rap, al quale sente di appartenere ma non del tutto: "Mi sento un po' un outsider, per come sono, per quello che scrivo. Ma il mio mondo di appartenenza è il rap è sempre lo sarà, anche se per uno come me è sempre difficile poi relazionarsi a quello che succede e non sempre, anche se ti impegni, i risultati sono quelli che ti aspettavi...?. Per le produzioni restano attorno a lui i fedelissimi Lunar, Iamseife, Yakamoto Kotzuga e Godblesscomputers.



Un momento particolarmente sereno questo per l'artista: ?Sono abbastanza felice di come stanno andando le cose. Prediligo la musica 'presa male' e provo un particolare interesse per determinate sensazioni 'tristi', ma nella vita non sono sempre 'preso male?, scherza Mecna, che aggiunge: ?Mi reputo una persona particolarmente sensibile a determinate sensazioni che mi fanno entrare nel mio mondo, in cui poi io scrivo, devo avere una ispirazione malinconica, altrimenti non scriverei. La musica è qualcosa che ti fa stare meglio, molti dei grandi dischi nascono dalle rotture personali degli artisti. E quando scrivo quella parte esce fuori in maniera maggiore...?.