Tutti alla corte di Neffa, al Forum il ritorno dal vivo è un tripudio: celebrazione di 30 anni di musica

La partenza è stata da botta al cuore con il visual di uno stereo double deck a fare da sfondo dietro al palco, e una triade costituita da "In Linea", "Suona Ancora" e "I Messaggeri", che ha aperto poi al primo ospite, Jake La Furia. Un ritorno al passato che ha incendiato gli occhi di 40-50enni presenti. Da lì funk e hip hop con tutti i grandi ospiti che in qualche modo hanno reso onore e merito a Neffa, con parole al miele come Frah Quintale ("il motivo per cui faccio ciò che faccio è Neffa"), l'emozione di Gemitaiz e Mahmood, e l'ex nemico J-Ax in ginocchio davanti a lui. Nelle atmosfere e i brani del passato, si sono inseriti alla perfezione quelle dell'ultimo doppio "Canerandagio". In mezzo, un paio di break del suo altro percorso controcorrente (rispetto alle aspettative del pubblico) con le infilate di canzoni leggere, soul e sofisticate come "Prima di andare via", "Cambierà", "Mondo nuovo", "Molto calmo" e "Dove sei". E i cavalli da battaglia pop "Io e la mia signorina" e "Lontano dal tuo sole".