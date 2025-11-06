Tutti alla corte di Neffa, al Forum il ritorno dal vivo è un tripudio: celebrazione di 30 anni di musica

© Francesco Prandoni
Tantissimi ospiti per la festa-concerto del guaglione del rapdi Luca Freddi
Osannato e ammirato. Neffa ha attraversato 30 anni di musica italiana da protagonista, libero e poliedrico. Maestro indiscusso dell'hip hop nostrano, ha tracciato la strada, abbandonandola poi (con molti detrattori) per seguire vie soul e pop, per poi tornare quest'anno sul luogo dove tutto è cominciato, con un disco old school che è come un totem all'hip hop che ha nidiato negli anni. E i suoi "figli", oltre amici, collaboratori, colleghi sono stati in buona parte sul palco del Forum di Assago per una celebrazione di tutto questo. Universo Neffa è stata una festa, il quadro di tutti i suoi mondi, e una specie di mucchio selvaggio, a cui hanno partecipato in tantissimi, Jake La Furia, Frah Quintale, Kaos, Izi, Franco126, Gué, Joshua, Ele A, Francesca Michielin, Coez, J-Ax, Nayt, Al Castellana, Lucariello, Joan Thiele, Gemitaiz, Mahmood, Fabri Fibra, Myss Keta, Giuliano Palma.
In un Forum sold out per l'unica ed esclusiva data, c'è stato soprattutto il lungo abbraccio dei fan degli inizi che avevano atteso a lungo, visto che "Canerandagio" è uscito ben 27 anni dopo l'ultimo album rap. Durante lo show Neffa ha guardato a quel passato, agli ultimi anni e al presente, accompagnato sul palco dal fido Double S ai piatti, da una band (con Patrick Benifei dei Casino Royale) e dalla cantante Tahnee Rodriguez.
La partenza è stata da botta al cuore con il visual di uno stereo double deck a fare da sfondo dietro al palco, e una triade costituita da "In Linea", "Suona Ancora" e "I Messaggeri", che ha aperto poi al primo ospite, Jake La Furia. Un ritorno al passato che ha incendiato gli occhi di 40-50enni presenti. Da lì funk e hip hop con tutti i grandi ospiti che in qualche modo hanno reso onore e merito a Neffa, con parole al miele come Frah Quintale ("il motivo per cui faccio ciò che faccio è Neffa"), l'emozione di Gemitaiz e Mahmood, e l'ex nemico J-Ax in ginocchio davanti a lui. Nelle atmosfere e i brani del passato, si sono inseriti alla perfezione quelle dell'ultimo doppio "Canerandagio". In mezzo, un paio di break del suo altro percorso controcorrente (rispetto alle aspettative del pubblico) con le infilate di canzoni leggere, soul e sofisticate come "Prima di andare via", "Cambierà", "Mondo nuovo", "Molto calmo" e "Dove sei". E i cavalli da battaglia pop "Io e la mia signorina" e "Lontano dal tuo sole".
Tra i momenti da ricordare sicuramente l’omaggio a Deda, che insieme a Gruff (ex soci nei Sangue Misto) è stato citato e poi invitato sul palco per un ringraziamento davanti agli astanti. E poi l'omaggio a Marco Pannella (e alla sua battaglia per la legalizzazione della marijuana) attraverso un video d'epoca e una rassegna di notizie che è scivolata velocemente sullo schermo, ripercorrendo i momenti salienti degli anni della sua carriera musicale.
Si è chiuso con i brividi sui brani dei Sangue Misto come "Cani sciolti" e "Lo straniero", il duetto con Fabri Fibra ("FoglieMorte" tra le migliori canzone hip hop degli ultimi 20 anni) e il finalone nostalgico da lacrime generali di "Aspettando il sole", eseguita per la prima volta dal vivo insieme a Giuliano Palma. In mezzo a tutta questa festa, lui, saggio ed elegante, mai sopra le righe, senza alcuna retorica, serafico e sorridente, con una voce che non ha perso freschezza in due ore di viaggio a tappe nella sua carriera mai lineare. Noi presi bene dal guaglione ancora sulla traccia.
La scaletta:
INTRO DJ
IN LINEA / SUONA ANCORA / I MESSAGGERI
BIANCOENERO feat. JAKE LA FURIA
SANTOSUBITO / RUBIK
FUNK-A-UN
PERDERSI&RITORNO feat. FRAH QUINTALE
(INTRO) + CARCERE A VITA + DEIDELLOLIMPO feat. KAOS
INTERLUDIO + LITTLEBOYFUNKYINTRO
PRIMA DI ANDARE VIA
CAMBIERÀ
IL MONDO NUOVO
MOLTO CALMO
DOVE SEI
CANERANDAGIO feat. IZI
INTERLUDIO 2 + BUFERA feat. FRANCO 126
CUOREAPEZZI feat. GUE', JOSHUA
L’INCOGNITA + GRANFINESSE
TUTTELESTELLE feat. ELE A, FRANCESCA MICHIELIN
INQUINARE feat. COEZ
AGGIO PERZO O SUONN feat. COEZ
SHOW
UNO COME ME feat. J-AX
DOMANI feat. NAYT
LA MIA SIGNORINA
QUANDO SORRIDI
COME MAI
STARE AL MONDO feat. AL CASTELLANA
ARGIENTO feat. LUCARIELLO, STE
MIRAGGIO feat. JOAN THIELE, GEMITAIZ
LONTANO DAL TUO SOLE / UNA DIREZIONE GIUSTA
TROPPAWEED / BURNOUT
CANI SCIOLTI / LO STRANIERO
LUNAROSSA feat. MAHMOOD
HYPE (NUOVE INDAGINI) feat. FABRI FIBRA, MYSS KETA
FOGLIE MORTE feat. FABRI FIBRA
ASPETTANDO IL SOLE feat. GIULIANO PALMA