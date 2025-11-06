Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
sold out a milano

Tutti alla corte di Neffa, al Forum il ritorno dal vivo è un tripudio: celebrazione di 30 anni di musica

Tantissimi ospiti per la festa-concerto del guaglione del rap

di Luca Freddi
06 Nov 2025 - 10:28
1 di 8
© Francesco Prandoni
© Francesco Prandoni
© Francesco Prandoni

© Francesco Prandoni

© Francesco Prandoni

Osannato e ammirato. Neffa ha attraversato 30 anni di musica italiana da protagonista, libero e poliedrico. Maestro indiscusso dell'hip hop nostrano, ha tracciato la strada, abbandonandola poi (con molti detrattori) per seguire vie soul e pop, per poi tornare quest'anno sul luogo dove tutto è cominciato, con un disco old school che è come un totem all'hip hop che ha nidiato negli anni. E i suoi "figli", oltre amici, collaboratori, colleghi sono stati in buona parte sul palco del Forum di Assago per una celebrazione di tutto questo. Universo Neffa è stata una festa, il quadro di tutti i suoi mondi, e una specie di mucchio selvaggio, a cui hanno partecipato in tantissimi, Jake La Furia, Frah Quintale, Kaos, Izi, Franco126, Gué, Joshua, Ele A, Francesca Michielin, Coez, J-Ax, Nayt, Al Castellana, Lucariello, Joan Thiele, Gemitaiz, Mahmood, Fabri Fibra, Myss Keta, Giuliano Palma.

Leggi anche

Neffa chiude il cerchio con "Canerandagio Parte 2"

Neffa torna sulla scena rap con "Canerandagio - Parte 1"

In un Forum sold out per l'unica ed esclusiva data, c'è stato soprattutto il lungo abbraccio dei fan degli inizi che avevano atteso a lungo, visto che "Canerandagio" è uscito ben 27 anni dopo l'ultimo album rap. Durante lo show Neffa ha guardato a quel passato, agli ultimi anni e al presente, accompagnato sul palco dal fido Double S ai piatti, da una band (con Patrick Benifei dei Casino Royale) e dalla cantante Tahnee Rodriguez.

La partenza è stata da botta al cuore con il visual di uno stereo double deck a fare da sfondo dietro al palco, e una triade costituita da "In Linea", "Suona Ancora" e "I Messaggeri", che ha aperto poi al primo ospite, Jake La Furia. Un ritorno al passato che ha incendiato gli occhi di 40-50enni presenti. Da lì funk e hip hop con tutti i grandi ospiti che in qualche modo hanno reso onore e merito a Neffa, con parole al miele come Frah Quintale ("il motivo per cui faccio ciò che faccio è Neffa"), l'emozione di Gemitaiz e Mahmood, e l'ex nemico J-Ax in ginocchio davanti a lui. Nelle atmosfere e i brani del passato, si sono inseriti alla perfezione quelle dell'ultimo doppio "Canerandagio". In mezzo, un paio di break del suo altro percorso controcorrente (rispetto alle aspettative del pubblico) con le infilate di canzoni leggere, soul e sofisticate come "Prima di andare via", "Cambierà", "Mondo nuovo", "Molto calmo" e "Dove sei". E i cavalli da battaglia pop "Io e la mia signorina" e "Lontano dal tuo sole".

Leggi anche

Neffa presenta Canerandagio, un viaggio sonoro psichedelico insieme a Izi

Neffa torna al rap: ecco "Fogliemorte" con Fabri Fibra

Tra i momenti da ricordare sicuramente l’omaggio a Deda, che insieme a Gruff (ex soci nei Sangue Misto) è stato citato e poi invitato sul palco per un ringraziamento davanti agli astanti. E poi l'omaggio a Marco Pannella (e alla sua battaglia per la legalizzazione della marijuana) attraverso un video d'epoca e una rassegna di notizie che è scivolata velocemente sullo schermo, ripercorrendo i momenti salienti degli anni della sua carriera musicale.

Si è chiuso con i brividi sui brani dei Sangue Misto come "Cani sciolti" e "Lo straniero", il duetto con Fabri Fibra ("FoglieMorte" tra le migliori canzone hip hop degli ultimi 20 anni) e il finalone nostalgico da lacrime generali di "Aspettando il sole", eseguita per la prima volta dal vivo insieme a Giuliano Palma. In mezzo a tutta questa festa, lui, saggio ed elegante, mai sopra le righe, senza alcuna retorica, serafico e sorridente, con una voce che non ha perso freschezza in due ore di viaggio a tappe nella sua carriera mai lineare. Noi presi bene dal guaglione ancora sulla traccia.

La scaletta:

INTRO DJ

IN LINEA / SUONA ANCORA / I MESSAGGERI

BIANCOENERO feat. JAKE LA FURIA

SANTOSUBITO / RUBIK

FUNK-A-UN

PERDERSI&RITORNO feat. FRAH QUINTALE

(INTRO) + CARCERE A VITA + DEIDELLOLIMPO feat. KAOS

INTERLUDIO + LITTLEBOYFUNKYINTRO

PRIMA DI ANDARE VIA

CAMBIERÀ

IL MONDO NUOVO

MOLTO CALMO

DOVE SEI

CANERANDAGIO feat. IZI

INTERLUDIO 2 + BUFERA feat. FRANCO 126

CUOREAPEZZI feat. GUE', JOSHUA

L’INCOGNITA + GRANFINESSE

TUTTELESTELLE feat. ELE A, FRANCESCA MICHIELIN

INQUINARE feat. COEZ

AGGIO PERZO O SUONN feat. COEZ

SHOW

UNO COME ME feat. J-AX

DOMANI feat. NAYT

LA MIA SIGNORINA

QUANDO SORRIDI

COME MAI

STARE AL MONDO feat. AL CASTELLANA

ARGIENTO feat. LUCARIELLO, STE

MIRAGGIO feat. JOAN THIELE, GEMITAIZ

LONTANO DAL TUO SOLE / UNA DIREZIONE GIUSTA

TROPPAWEED / BURNOUT

CANI SCIOLTI / LO STRANIERO

LUNAROSSA feat. MAHMOOD

HYPE (NUOVE INDAGINI) feat. FABRI FIBRA, MYSS KETA

FOGLIE MORTE feat. FABRI FIBRA

ASPETTANDO IL SOLE feat. GIULIANO PALMA

neffa
musica

Sullo stesso tema