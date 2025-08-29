Neffa chiude il cerchio con "Canerandagio Parte 2"

L’opening track è "Show", un brano che invita adentrare nel suo mondo. Segue "Biancoenero" featuring Jake La Furia, un duetto potente tra sonorità scure e atmosfere cariche di tensione. In "Domani", con Nayt, Neffa affronta il tema del cambiamento e della paura del futuro, invitando a trovare coraggio nel presente. "Inquinare", con Coez, è una ballata malinconica che descrive la complessità di una relazione contaminata, tra desiderio e nostalgia. "Burnout" è un viaggio attraverso ansie, solitudine e introspezione, un quadro di una vita in fiamme ma ancora combattiva. "Deidellolimpo", con Kaos, ci porta nel regno delle paure e dei mostri interiori, tra mitologia e lotta personale. "Santosubito/Rubik", il brano che ha anticipato il disco, è un momento di pura introspezione, in cui Neffa interpreta se stesso, raccontando il caos interiore e le sfide di ogni giorno. "Uno Come Me", con J-AX, è un inno all’unicità, un manifesto di identità e stile. "Luna Rossa" con Mahmood è un dialogo teso e malinconico sull’amore finito, e "Addio", con Salmo, si presenta come una lettera d’amore postuma.