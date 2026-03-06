"Notre Dame de Paris" torna in scena e incanta Milano

Al centro di questo straordinario progetto c’è Riccardo Cocciante, autore delle musiche, con i testi firmati da Luc Plamondon e adattati in italiano da Pasquale Panella. Sul palcoscenico prende forma la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata all’ombra della maestosa Cattedrale di Notre-Dame. Il cuore dello spettacolo è il legame profondo che riesce a instaurare con il pubblico, chiamato a condividere il destino di due anime fragili che si confrontano con le ingiustizie della vita e con un amore che sembra impossibile. La musica, intensa e radicata nella tradizione melodica, si intreccia con coreografie spettacolari che fondono break dance e balletto classico, dando vita a una narrazione potente, capace di emozionare e sorprendere. Un racconto universale che parla di emarginazione, pregiudizio e desiderio di riscatto, ricordando come la diversità non sia una minaccia, ma una ricchezza.