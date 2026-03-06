"Notre Dame de Paris" torna in scena e incanta Milano

© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il viaggio italiano dello spettacolo è ufficialmente ripartito con uno straordinario gala night al Teatro degli Arcimboldi. Al centro del progetto c’è Riccardo Cocciante
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, “Notre Dame de Paris” ha inaugurato il suo nuovo viaggio italiano con una gala night che ha riunito numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e della musica. In tanti sono arrivati per rendere omaggio all'opera popolare senza tempo più famosa del mondo ispirata al capolavoro di Victor Hugo.
Al centro di questo straordinario progetto c’è Riccardo Cocciante, autore delle musiche, con i testi firmati da Luc Plamondon e adattati in italiano da Pasquale Panella. Sul palcoscenico prende forma la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata all’ombra della maestosa Cattedrale di Notre-Dame. Il cuore dello spettacolo è il legame profondo che riesce a instaurare con il pubblico, chiamato a condividere il destino di due anime fragili che si confrontano con le ingiustizie della vita e con un amore che sembra impossibile. La musica, intensa e radicata nella tradizione melodica, si intreccia con coreografie spettacolari che fondono break dance e balletto classico, dando vita a una narrazione potente, capace di emozionare e sorprendere. Un racconto universale che parla di emarginazione, pregiudizio e desiderio di riscatto, ricordando come la diversità non sia una minaccia, ma una ricchezza.
Il pubblico riempie la sala, tra numerosi volti noti, e applaude a lungo sia durante sia al termine dello spettacolo, che si conclude con uno “show nello show” firmato da Cocciante. Il cantautore sale sul palco per ringraziare artisti, tecnici e spettatori, condividendo con loro l’emozione della serata. Quando le luci si spengono e l’ultima nota svanisce, rimane negli occhi e nel cuore del pubblico la sensazione di aver assistito non solo a uno spettacolo, ma a un’esperienza capace di toccare l’anima, celebrando la bellezza e la vulnerabilità dell’essere umano.
Dal debutto italiano del 2002 a oggi, “Notre Dame de Paris” ha superato i quattro milioni di spettatori nel nostro Paese e si prepara a celebrare nel 2027 il venticinquesimo anniversario. La tournée è partita il 26 febbraio da Milano, dove resterà fino al 29 marzo, per poi proseguire nelle principali città italiane. Un viaggio attraverso l’Italia che conferma la forza senza tempo di un’opera in grado di emozionare ancora oggi.