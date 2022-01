Notre Dame De Paris, Riccardo Cocciante: "Dopo vent'anni siamo ancora qui, più forti di prima"

Era il 14 marzo 2002 e in Italia debuttava l'opera pop-moderna dei record " Notre Dame de Paris ". A crederci sono stati il produttore visionario David Zard e, naturalmente, Riccardo Cocciante . Per l'occasione venne costruito il Gran Teatro di Roma, il tour sarebbe dovuto durare un anno e invece non si è mai fermato. Il cantautore, che cura le musiche, è orgoglioso: "A vent'anni dal debutto siamo ancora qui".

"Sono trascorsi vent'anni dalla prima rappresentazione italiana - sottolinea Cocciante - ma la forza, la maestosità e la grandezza di quest'opera popolare sono quelle del primo giorno. Notre Dame de Paris parla dell'anima umana, che è eterna e soffre, ieri come oggi, per amore e per le ingiustizie. Racconta dell'incapacità di accettare l'altro, il diverso da noi".

IL CAST - Per l'occasione, solo per il 2022, torna l’intero cast originale del debutto. Al fianco di Lola Ponce, Esmeralda, ci saranno Giò Di Tonno, Quasimodo; Vittorio Matteucci, Frollo; Leonardo Di Minno, Clopin; Matteo Setti, Gringoire; Graziano Galatone, Febo; Tania Tuccinardi, Fiordaliso. Special guest di alcune date saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti.

Un modo per ripartire "più forti", come ha ripetuto Cocciante: "Tutti dobbiamo ricominciare a vivere, andiamo sul palco e cerchiamo di essere più forti di prima. Abbiamo sofferto moltissimo, ora la rinascita è importante. Certo, tutto è più difficile, bisogna stare attenti a non essere contagiati, fare attenzione, fare i tamponi. Ma molte volte da queste calamità possono nascere nuove idee, cose straordinarie... è una sfida per tutti noi".

Nulla è stato cambiato, ma ogni volta che si sale sul palco ogni artista presenta una piccola cosa nuova: "La sua vita esce fuori in questi pochi momenti. Insisto sempre con i cantanti affinché cantino con la potenza e la difficoltà del primo giorno, come se dovessero morire domani. Ogni sera deve essere così".

LA TOURNE'E - La tournèe è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti e partirà il 3 marzo 2022 da Milano fino al 27 con aggiunta di nuove date, per poi spostarsi ad Ancona, Jesolo, Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula, Palermo (spostata da giugno ad agosto), Torre del Lago, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno, Torino e si concluderà a dicembre 2022 a Trieste.

