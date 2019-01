Nomination Bafta, "Dogman" in lizza e "La favorita" domina la scena

Sono state annunciate le nomination della 72a edizione dei Bafta , gli Oscar inglesi. Domina la scena "La favorita" di Yorgos Lanthimos con 12 nomination tra cui miglior film, miglior regista, attrice protagonista (Olivia Colman) e non protagonista (Emma Stone e Rachel Weisz). A quota 7 "Bohemian Rhapsody", "First Man", "Roma" e "A Star is Born". "Dogman" di Matteo Garrone ha conquistare la candidatura nella categoria di miglior film non in lingua inglese.

In attesa delle nomination degli Oscar previste arrivo il 22 gennaio, sono arrivate quelle dei premi che possiamo considerare il loro equivalente britannico. Il film del regista greco, apprezzato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia (in arrivo in sala dal 24 gennaio), è il film da battere.



Tra le altre candidature, "Vice" ne ha ottenuto sei, "BlacKkKlansman" cinque e "Cold War" e "Green Book" quattro.



Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati candidati come Miglior attore e Miglior attrice per "A Star Is Born", e Cooper è stato nominato anche come Miglior regista.



Tra la cinquina dei migliori film manca "Bohemian Rhapsody", il vincitore dei Golden Globe. Ma il protagonista Rami Malek spicca comunque tra gli attori protagonisti.



La cerimonia di premiazione si terrà il 20 febbraio.