Marcello Fonte premiato come miglior attore agli European Film Awards 2018

Marcello Fonte ha ricevuto il premio come miglior attore alla 31/ma edizione degli Efa, gli European Film Awards 2018, he si sono tenuti a Siviglia. Per la sua interpretazione in " Dogman" di Matteo Garrone aveva già vinto a maggio la Palma d'oro come migliore attore al Festival di Cannes 2018.

Con il suo abito scuro costellato di spille colorate, Fonte è salito sul palco del Teatro de le Maestranze a Siviglia: "Ma erano tutti più belli di me? Ce n'era uno che non si capiva neppure bene se fosse maschio e femmina", ha detto facendo riferimento al protagonista di "Girl", Victor Polster, che nel film interpreta un ragazzo che vuole diventare ballerina. Non solo, quando il protagonista di "Dogman" irrompe all'improvviso con tanto di statuetta in mano in sala stampa e gli si spiega la storia di "Girl" aggiunge: "È stato scelto bene quell'attore sembra proprio una femmina". E conclude: "Questo premio non me lo aspettavo proprio, lo dedico comunque a tutti quelli che lavorano".



Per lui sui tratta dell'ultimo di una serie di importanti riconoscimenti: dopo Cannes è andato a ritirare premi in Egitto, "a Gerusalemme, a Sarajevo, a Los Angeles. Mi piace il viaggio, ogni viaggio uno studio: studio gli alberghi, i rubinetti d'oro, il modo in cui vengono organizzate le cose", ha aggiunto l'attore.

A sbancare agli EFA 2018 è stato alla fine "Cold War" del regista polacco Pawel Pawlikowski, cerchio d'amore melo' bianco e nero che parte dalla Polonia tra le macerie della Seconda Guerra mondiale, che si porta a casa ben quattro premi e tutti importanti, ovvero film, regia, sceneggiatura e attrice europea (Joanna Kulig).



Ma quello assegnato a Marcello Fonte non è l'unico Europen Film Award vinto dall'Italia. Altri due premi sono andati a "Dogman" di Matteo Garrone, film sul 'canaro della Magliana' scelto per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar: quello per i Migliori Costumi, vinto da Massimo Cantini Parrini, e quello per il Miglior Trucco e Acconciatura, vinto da Dalia Colli, Lorenzo Tamburini e Daniela Tartari. A "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino è stato assegnato invece il premio del Pubblico, l'EFA People's Choice Award.