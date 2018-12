Oscar addio, "Dogman" di Garrone fuori dalla corsa per il miglior film straniero

Si ferma la corsa di "Dogman" di Matteo Garrone all'Oscar 2019 per il miglior film straniero. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di non inserirlo nella shortlist dei nove candidati fra cui il 22 gennaio prossimo si sceglierà la cinquina finale. L'Italia se la giocherà ancora in due categorie, Makeup e hairstyling, dove è presente con "Suspiria" di Guadagnino, e per la canzone originale, grazie a "Suspirium" di Thom Yorke.