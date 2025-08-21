Noemi e il suo brano diventato coro da stadio: "Vorrei cantare per il Paris Saint Germain"

Noemi ha un desiderio. E lo ha confidato al quotidiano "Le Parisien": "Mi piacerebbe moltissimo venire a Parigi a cantare per il Psg". Il giornale parigino l'ha intervistata dal momento che "Vuoto a perdere", il suo successo del 2011 scritto da Vasco Rossi, è diventato da anni l'inno dei tifosi del Paris Saint Germain, ("Tous ensemble on chantera", Canteremo tutti insieme). "Mi piacerebbe un giorno cantare per i tifosi del Psg, è una grande squadra - dice Noemi - famosissima in tutto il mondo, con una storia incredibile. Come tifosa di calcio, sarebbe magnifico. Il senso della musica è questo, superare le frontiere. I tempi sono difficili, sarebbe una bellissima occasione di unirsi attorno alla musica, allo sport, all'umanità".