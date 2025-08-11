Noemi "arrostisce" al sole: "Mettere la crema solare sempre anche sulle gambe"

Per la cantante romana questa è un'estate speciale. Al punto che "Tv Sorrisi e Canzoni" settimana scorsa le ha dedicato la copertina. Da febbraio, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con "Se t'innamori muori" Noemi non si è fermata un attimo, mettendosi alla prova anche in ruoli diversi. Non ha solo pubblicato il suo nuovo album "La nostalgia", ma ha anche presentato il Concertone del Primo maggio, la serata "Torino Is Magic" accanto Gerry Scotti, e sta girando l'Italia con il "Nostalgia Summer Tour". Nel frattempo ha anche pubblicato due canzoni che sono tra le più ascoltate dell'estate: "Non sono io" e "Oh ma", quest'ultima in duetto con Rocco Hunt. Senza contare che gli appuntamenti live continueranno fino a dicembre, con la data finale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre.