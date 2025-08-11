Noemi "arrostisce" al sole: "Mettere la crema solare sempre anche sulle gambe"

La calda estate di Noemi, tra copertine e... scottature
© X
© X
La cantante, impegnata in un lungo tour estivo, è stata tradita dal sole cocente e ha mostrato in un post social le sue gambe ustionate
© X
"Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe". Un promemoria sempre valido, a maggior ragione se sei rossa di capelli con una carnagione chiarissima. Ma Noemi si deve essere un po' distratta e così ecco la foto in cui le sue gambe, dalla coscia in giù, sono perfettamente in tinta con il costume a righe rosse: una scottatura niente male per la cantante che però ci ride su "autodenunciandosi" con un post su X.
© X
© X
© X
Per la cantante romana questa è un'estate speciale. Al punto che "Tv Sorrisi e Canzoni" settimana scorsa le ha dedicato la copertina. Da febbraio, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con "Se t'innamori muori" Noemi non si è fermata un attimo, mettendosi alla prova anche in ruoli diversi. Non ha solo pubblicato il suo nuovo album "La nostalgia", ma ha anche presentato il Concertone del Primo maggio, la serata "Torino Is Magic" accanto Gerry Scotti, e sta girando l'Italia con il "Nostalgia Summer Tour". Nel frattempo ha anche pubblicato due canzoni che sono tra le più ascoltate dell'estate: "Non sono io" e "Oh ma", quest'ultima in duetto con Rocco Hunt. Senza contare che gli appuntamenti live continueranno fino a dicembre, con la data finale al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre.
Ma tra un impegno e l'altro Noemi si gode anche un po' di mare e di sole. Ahimè senza le giuste precauzioni. E così ecco che le gambe sono andate arrosto, con un segno bianco che sembra quello di un pantaloncino, indice che probabilmente è stata colta di sorpresa dal sole mentre era in giro e non stesa per la tintarella. Ad ogni modo lei l'ha presa sul ridere, un piccolo incidente di percorso che sicuramente non può rovinare questa estate straordinaria.
© X
