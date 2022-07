Noemi pazza per Dybala: "Se vinciamo lo scudetto 'esco tutto'"

Quando si tratta della Roma Noemi diventa una tifosa scatenata e così alla notizia dell'arrivo di Paulo Dybala alla corte di Mourinho ha fatto un tweet scrivendo "Io oggi di nuovo così", postando una foto di lei che festeggiava la recente vittoria in Conference League . Qualcuno subito l'ha stuzzicata scrivendo "Se vinciamo lo scudo le esci come la Ferilli?" e lei non solo non si è tirata indietro, ma ha rilanciato: " Esco tutto! ".

Correva l'anno 2001 quando la Roma vinceva il suo terzo scudetto e Sabrina Ferilli sfilava al Circo Massimo in un micro bikini color carne ("un escamotage - disse lei - per non farci arrestare tutti"), per onorare almeno idealmente una promessa fatta a suo tempo, ovvero quella di spogliarsi. Un caso che ha fatto scuola e da quel momento in tante hanno promesso uno strip liberatorio per festeggiare un successo della propria squadra del cuore. E che anche Noemi fa sua al momento della notizia dell'arrivo del fantasista argentino anche se molti, in risposta al tweet, ricordano che lo spogliarello della Ferilli fu solo parziale. Come finirà? Di sicuro da oggi qualcuno in più tiferà per lo scudetto della Roma...

Nell'attesa dell'inizio del campionato Noemi si gode questa estate con la nuova canzone interpretata con Carl Brave, "Hula Hoop". Un brano fresco che si sta facendo largo tra i moltissimi "tormentoni e non" di quest'anno. Nelle classifiche EarOne dei passaggi in radio è nella Top 20 mentre in quella degli Airplay italiani è al tredicesimo posto.