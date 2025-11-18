Non solo rosso, tutti i colori di Noemi nel suo nuovo tour

Ad aprire lo show è l'ultimo brano sanremese di Noemi, "Se t'innamori muori": i toni del rosso e del giallo fanno da cornice. Si passa poi alle atmosfere blues, in cui la cantante romana fasciata in un long dress argenteo "ruggisce" sulla cover di Janis Joplin, "Piece of My Heart". "È con questo brano che ho iniziato a cantare - rivela a Tgcom24 - perché lì ho capito che non esisteva solo il bel canto ma che si poteva anche un po' strillare (e ride, ndr)". Seduta a uno sgabello e accompagnata da due chiaristi, Noemi regala una chiave acustica inedita a tre suoi pezzi: "Tutto l'oro del mondo", "L'attrazione" e "L'amore eternit".