Nina Zilli torna con il brano "Innamorata (F____U!)"

L'ultimo anno tra libro e nuova musica

In questo ultimo anno abbiamo visto l’artista cimentarsi nel suo primo romanzo "L'ultimo di sette", pubblicare nuova musica con il singolo "Munsta" e collaborare con artisti come Danti in "Vasco a San Siro" e Inoki e DJ Shocca in "Sorelle", per poi concludere l’anno cimentandosi nella recitazione nel film "La California", che ha riscosso molto successo ottenendo importanti riconoscimenti in tutto il mondo.