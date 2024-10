Nick Cave presenta "Wild God" dal vivo: a Milano l'unica data italiano del tour

Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei The Birthday Party, la band conta a oggi 18 album. Tra i più acclamati artisti in circolazione dalla critica, Nick Cave & The Bad Seeds hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda per moltissimi artisti che hanno spesso fatto cover del loro lavoro e hanno citato la loro influenza. Arriverà al cinema solo il 2, 3 e 4 dicembre “Mutiny In Heaven | The Birthday Party. Nick Cave - La prima fila non è per i fragili”, il documentario che porta per la prima volta sullo schermo il racconto dell’ascesa e dell’implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave nata nel 1977 a Melbourne, dalle cui ceneri sarebbero poi sorti i Bad Seeds. Diretto da Ian White e prodotto da Wim Wenders, il film è stato presentato in anteprima al Seeyousound International Music Film Festival di Torino.