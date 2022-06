Medimex, dalla storia dei Pink Floyd al concerto di Nick Cave: la grande musica a Taranto

E' tutto pronto per la prima tranche del Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds , che si terrà a Taranto dal 16 al 19 giugno.

l programma di incontri, omaggi e lezioni parte a Taranto

giovedì 16 giugno

Aubrey Powell

Carlo Massarini

Studio Hipgnosis

Pink Floyd

Ditonellapiaga

alle ore 19:30 al MarTA con l'incontro con, modera, anima delloassieme a Storm Thorgerson, fautore delle copertine degli album deiche hanno contribuito a un incredibile salto nella grafica e nel design, trasformando le cover da fotografie degli artisti in una nuova e potentissima forma d'arte. Alle 21 al Teatro Fusco incontro con, modera Michele Casella, Margherita Carducci aka Ditonellapiaga si è imposta in pochissimo tempo ai clamori nazionali, un incontro per parlare del suo album d’esordio e della sua folgorante carriera musicale.

Venerdì 17 giugno

Calibro 35: ascoltando il Maestro

omaggio a Ennio Morricone

Abbi un occhio di riguardo

omaggio a Ivan Graziani

alle ore 18:30 Teatro Fuscocon la partecipazione di Michele Riondino, modera Francesco Costantini, une alla sua straordinaria opera frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio che sono diventati fonte d’ispirazione e spinta propulsiva per la nascita della band e alle 21 al Teatro Fusco "". Una 25 anni dalla sua scomparsa con la partecipazione affettuosa di Stefano Senardi e di Luca De Gennaro, ospiti, alle chitarre elettriche e ai canti, Filippo Graziani e Federico Poggipollini. Un viaggio straordinario tra audio, video e live attraverso le musiche di Lucio Battisti, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Francesco de Gregori, Vasco Rossi Ivano Fossati, e Ivan Graziani.

Sabato 18 giugno

Warren Ellis

Carlo Massarini racconta i Pink Floyd

alle ore 18 al Teatro Fusco incontro con, musicista, compositore, membro dei Bad Seeds e sodale di Nick Cave, modera Marc Urselli e alle ore 21 sempre al Teatro Fusco: dalle porte dell’alba al muro, racconto di dodici anni intensi e incredibilmente creativi, (1967-1979) che racchiude almeno due (se non tre o quattro o cinque) fasi di un gruppo a cui non è mancata né la voglia di sperimentare, né il desiderio di creare opere d’arte su vinile, né di scavare nelle profondità dell’animo e dei sentimenti umani.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per incontri e lezioni di rock è consigliata la prenotazione.