Dai Placebo a Caparezza e Iggy Pop con la sua unica data italiana: è Mantova Live Estate

Il cartellone include prestigiosi ed esclusivi nomi internazionali, oltre che ad artisti di spicco della scena musicale italiana. Il programma vede protagonisti d'eccezione: Placebo (29 giugno), The Zen Circus (1 luglio) , Iggy Pop (5 luglio), Sangiovanni (8 luglio) e Caparezza (9 luglio).

, il cui attesissimo show era stato originariamente previsto a luglio 2020, poi spostato nel 2021, saranno a Mantova il 29 giugno. L’evento è sold out e biglietti acquistati per le date poi riprogrammate rimangono validi. Il 5 lugliosi esibirà nell'unica tappa italiana del suo tour europeo e presenterà uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica

porteranno sul palco tutta la loro energia, per uno show a ingresso gratuito, voluto dagli organizzatori per fare una grande regalo alla città di Mantova. La band presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico, "Cari Fottutissimi Amici". L'8 luglio sarà la volta della nuova popstar della musica italianacon il suo "". Il 9 luglio arriverà Caparezza con il suo tour "" per presentare al pubblico l'ultimo album.

Per info e biglietti: https://mantova-live.it/