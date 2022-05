Torna LOST, il festival al Labirinto della Masone tra dj set, live e installazioni sonore

34 ore di musica, 30 appuntamenti tra dj set, live e installazioni sonore daranno vita a un progetto rinnovato, unico nel suo genere in Italia: promosso da una Fondazione d'Arte e incentrato sulle nuove espressioni della musica contemporanea, il festival vuole infatti costituire un'inedita piattaforma di sperimentazione, dedicata alla creatività contemporanea in musica, un cantiere aperto che va oltre la semplice vetrina per divenire racconto polifonico capace di congiungere ricerca e arte in un’esperienza evocativa che prende forma in un luogo dalla forte valenza simbolica.

Tra suoni e luci, un invito allo spettatore a lasciarsi sorprendere e disorientare fino a perdersi completamente, dove il Labirinto diviene un’installazione capace di preparare lo spettatore alla dimensione di ascolto che lo attende al suo interno.

In quest’ottica, il festival coinvolgerà nel 2022 per la prima volta gli spazi del Museo interno alla struttura e le performance verranno costruite in modo diffuso sfruttando più aree del labirinto, con creazioni site-specific lungo tutto il dedalo del labirinto e l’utilizzo di nuovi palchi: al Main stage nella corte principale al centro del dedalo e all’ombra della grande Piramide, che ospiterà i live, si affiancheranno il Bambù stage, la corte ai piedi della collezione d’arte, con un palco/installazione creato su misura dedicato ai dj set e il Lost garden, interno al dedalo e circondato da piante di bambù gigante, che rappresenterà l’area chillout dedicata al relax e all’ascolto e sarà la postazione di Radio Raheem.

IL PROGRAMMA:

VENERDI 17 GIUGNO

(6.00 PM > 5.30 AM)

Desire Marea (ZA) live - Italian debut

Eartheater (US) - italian preview

Smerz (NO) live

Spiritual Sauna (IT) dj set

Juliana Huxtable (US) dj set

Nene H (TR) dj set

SABATO 18 GIUGNO

(10.00 AM > 5.30 AM)

Riccardo La Foresta (IT) sound installation

Tragedy Thompson (IT) dj set

Eternal Entropy (IT) dj set

Val Grande (IT) dj set

Otis (BE) dj set

TSVI (IT) dj set

John Glacier (UK) live - Italian debut

Marina Herlop (ES) live - Italian debut

Oklou (FR) live a/v - italian debut

Caterina Barbieri (IT) live

object blue (JP/UK) dj set

Lee Gamble (UK) dj set

Gabber Eleganza (IT) dj set

DOMENICA 19 GIUGNO

(10.00 AM > 1.00 AM)

Riccardo La Foresta (IT) sound installation

Tybet (IT) sound installation

Somne (IT) dj set

Sister Effect (IT) dj set

Luce Clandestina (IT) dj set

Advanced Audio Research (IT) dj set

Piezo (IT) dj set

Heith (IT) live

Lutto Lento (PL) live

Tamburi Neri (IT) dj set