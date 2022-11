Nick Carter, morto il fratellino Aaron: "Il mio cuore è spezzato"

Il 34enne è stato trovato morto nella vasca della sua casa a Lancaster, in California, e al momento non è nota la causa. Via social Nick ha condiviso una serie di scatti di lui e Aaron, corredati da un dolcissimo messaggio. "Ho il cuore spezzato. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque altro potrà mai sapere"

A quanto riporta Tmz Aaron Carter è stato trovato morto nella vasca da bagno, nella sua residenza a Lancaster, in California. Un portavoce della polizia ha detto che gli agenti hanno ricevuto una chiamata la mattina del 5 novembre, su un uomo annegato nella vasca. Una volta arrivati sul posto hanno trovato il cadavere, ma nessuna prova di omicidio o crimine.

La fidanzata Melanie: "Viaggio crescere figlio senza un padre" - Il 34enne lascia un figlio piccolo, Prince, avuto dalla compagna Melanie Martin. "Amo Aaron con tutto il mio cuore e sarà un viaggio crescere un figlio senza un padre. Vi prego di rispettare la privacy della mia famiglia mentre affrontiamo la perdita di una persona che amiamo molto", ha fatto sapere la donna. "Stiamo ancora accettando questa terribile realtà. I vostri pensieri e le vostre preghiere sono molto apprezzati".

"Speravo potessi trovare l'aiuto di cui avevi bisogno" - "Il mio cuore è spezzato. Anche se io e mio fratello abbiamo avuto un rapporto complicato, il mio amore per lui non è mai svanito. Mi sono sempre aggrappato alla speranza che in qualche modo, un giorno avrebbe voluto percorrere una strada sana e alla fine trovare l’aiuto di cui aveva disperatamente bisogno", ha scritto il membro dei Backstreet Boys sui suoi profili social.

"A volte vogliamo incolpare qualcuno o qualcosa per una perdita, ma la verità è che la dipendenza e la malattia mentale sono il vero cattivo qui. Mi mancherà mio fratello più di quanto chiunque altro potrà mai sapere", ha continuato. "Ti voglio bene Chizz. Ora potrai finalmente avere la pace che non potrai mai trovare qui sulla terra… Ti voglio bene fratellino".

Le accuse di abusi - I rapporti tra fratelli si erano complicati nel 2017, quando Aaron accusò il fratello di aver subito abusi da parte sua e da parte della sorella, suscitando la dura smentita da parte del rappresentante legale di Nick Carter. Il membro dei Backstreet Boys ottenne anche un ordine restrittivo nei suoi confronti, affermando che Aarron avesse minacciato di voler uccidere sua moglie Lauren Kitt-Carter, a quel tempo incinta.

Il successo a inizio millennio - Aaron Carter è nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida e a soli nove anni aprì il concerto dei Backstreet Boys a Berlino. La performance fu seguita da un contratto record e nello stesso anno Aaron pubblicò il singolo "Crush On You", seguito dall'album d debutto "Aaron Carter". Il disco seguente, "Aaron's Party (Come Get It)", pubblicato nel 2000, riscosse un notevole successo a livello mondiale e guadagnò tre dischi di platino e uno d'oro. Sull'onda del successo la madre pubblicò anche la biografia "The Little Prince of Pop".

Gli ultimi anni - Nel corso degli anni la sua carriera è virata verso il rap, partecipando anche al programma televisivo "Dancing With The Stars" e recitando a Broadway nel musical "Seussical." Aaron aveva anche partecipato al talk show "The Doctor" dichiarando di aver problemi di dipendenza e parlando delle numerose pillole di cui abusava. Era inoltre stato ricoverato diverse volte di rehab.