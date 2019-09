Aaron Carter debutta con una enorme medusa tatuata sul volto: "Sto bene e vivo la mia vita migliore..."

L'ex baby popstar, 31 anni, sembra voler dissipare ogni dubbio sul suo preoccupante stato di salute, che lo ha condotto all'ammissione televisiva delle sue patologie psichiche e all'inizio della faida familiare in cui si trova invischiato ancora: "Sto vivendo la mia vita migliore, tesoro", scrive mostrando un video in cui si diverte su un quad e poi in un altro post in cui sfoggia il nuovo tattoo: "Sono il più grande nella musica di oggi...". Per alcuni media britannici il tatuaggio rappresenterebbe Rihanna come è apparsa sulla copertina di GQ nel 2013, proprio nei panni di una Medusa. Ma nulla trapela sul significato che possa avere per Aaron. Intanto il giovane cantante sembra voler riprendere in mano la sua vita artistica e invita tutti ad un "listening party" il prossimo 2 ottobre, una serata durante la quale ascoltare i suoi nuovi pezzi eseguiti da lui stesso: biglietti a partire da 150 dollari.