Nicholas Cage completamente ubriaco cacciato da un ristorante a Las Vegas

Come riporta in un video il The Sun , Nicolas Cage è stato cacciato dal Lawry's Prime Rib dopo aver discusso in maniera accesa con un membro dello staff. L'attore è stato ripreso con indosso una t-shirt nera, dei pantaloni leopardati, barba incolta e i piedi scalzi. I testimoni lo hanno scambiato per "un senzatetto completamente ubriaco e turbolento" che appariva "in un pessimo stato" per poi rendersi conto che si trattava di Nicolas Cage. L'attore vincitore di un premio Oscar, dopo essere stato scacciato dal locale, ha tentato di rientrare, ma è stato bloccato da una ragazza dello staff.