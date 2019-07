Nessuno è ricco come Taylor Swift: una Paperona da 147 milioni di dollari

Sfilata di star "radiofoniche" sul red carpet degli iHeartRadio Music Awards al Microsoft Theater di Los Angeles. Da Taylor Swift che ha ricevuto il premio Tour of the Year per il suo Reputation Stadium Tour da record e quello come Best Music Video ad Ariana Grande, che invece è stata premiata come migliore artista femminile, e poi Alicia Keys, Nicole Scherzinger, John Legend e i Backstreet Boys, che hanno cantato "I Want It That Way". E sul red carpet le belle cantanti hanno sfoggiato curve e nudità...

leggi tutto