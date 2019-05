Taylor Swift: "Per il ruolo in Cats ho frequentato una scuola per gatti"

Taylor Swift non ha mai nascosto il suo amore per i felini e negli ultimi tempi la sua passione è diventata un lavoro. La popstar è infatti entrata nel cast del film "Cats", tratto dall'omonimo musical di Andrew Lloyd Webber, e si è calata anima e corpo nei panni della micina Bombalurina. A EW ha infatti svelato di aver frequentato una scuola per gatti: "Puoi imparara come ricreare le loro movenze, pensare come loro e avere il loro portamento".