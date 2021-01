Nessuno come Marracash: "Persona" è stato l'album più venduto del 2020

" Persona " di Marracash , quattro volte disco di Platino, è l'album più venduto del 2020, seguito da " Famoso " di Sfera Ebbasta e poi da "23 6451" di tha Supreme , secondo la classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK (che copre il periodo dal 27 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020). Una top ten per la prima volta dopo anni interamente italiana, spaziando dal pop classico alla trap, e con ben quattro album pubblicati nel 2019 e ripresi, compreso il primo e il terzo in classifica. Elodie è l'artista femminile dell'anno.

Da Marracash ad Elodie, i dischi più venduti del 2020 Marracash Alessandro Treves 1 di 10 Sfera Ebbasta 2 di 10 Tha Supreme Instagram 3 di 10 Ghali Facebook 4 di 10 Ernia Ufficio stampa 5 di 10 Tiziano Ferro Instagram 6 di 10 Pinguini Tattici Nucleari Mattia Guolo 7 di 10 Boomdabash e Alessandra Amoroso ufficio-stampa 8 di 10 Elodie Instagram 9 di 10 Pink Floyd ufficio-stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Tha Supreme è l'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2020

Segno dei lockdown e degli stop forzati di questi mesi. Rapper e trapper la fanno indubbiamente da padroni, oltre che sul podio, per oltre metà della classifica: Ghali, infatti, è quarto con "Dna", seguito da Guè Pequeno con "Mr. Fini", e da Ernia con il disco "Gemelli". Settimo e ottavo posto per altri due lavori usciti nel 2019, "Accetto Miracoli" di Tiziano Ferro e la versione aggiornata post-Sanremo di "Fuori dall'hype" dei Pinguini Tattici Nucleari. Nono posto per gli outsider e idoli dei bambini Me contro Te con "Il fantadisco dei Me contro te". Chiude Tedua con "Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia".

Più internazionale la classifica dei singoli, dominata tuttavia da un podio estivo interamente nazionale: è infatti "Karaoke" di Boomdabash & Alessandra Amoroso a conquistare il primo posto. La seconda posizione spetta a Rocco Hunt & Ana Mena con "A un passo dalla luna", seguiti da "Mediterranea" di Irama. L'hip hop non molla, con a seguire "Superclassico" di Ernia, "Good Times" di Ghali e "M' manc" di Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta. Settima piazza per "Hypnotized" a firma Purple Disco Machine & Sophie and the Giants. Chiudono "Blinding Lights" di The Weeknd, "Roses" di Saint Jhn, "Chico" di Gue' Pequeno, Rose Villain & Luchè.

L'evergreen dei Pink Floyd, "The Dark Side of the Moon", resta primo nella chart vinili (e il gruppo torna anche al settimo posto con "The Wall"), la più eclettica tra titoli del passato e nuove release. Al secondo posto c'è "Famoso" di Sfera Ebbasta, mentre chiude il podio Power up degli Ac/Dc. Doppio piazzamento per i Queen con "Greatest Hits I", quarto, e "Bohemian Rhapsody", nono. Tra le nuove uscite, "Letter to You" di Bruce Springsteen è quinto. Completano il quadro "Nevermind" dei Nirvana, sesto, "Legend (Remastered)" di Bob Marley & The Wail, ottavo, e "Gemelli" di Ernia, decimo.

Secondo i dati GfK, quest'anno lo streaming premium ha dominato il mercato con una crescita del 31,8%, mentre il free è salito del 9%. Nelle ultime settimane del 2020 in generale lo streaming è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana: un record storico. Il lockdown - e la relativa chiusura di molti esercizi, insieme all'assenza di instore - ha frenato il fisico, già in difficoltà, che dopo mesi di declino (arrivato fino al 70% del venduto) chiude con -27,8 %.

Passione alle stelle a Zanzibar tra Elodie e Marracash Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 ufficio-stampa 3 di 7 chi 4 di 7 instagram 5 di 7 instagram 6 di 7 instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci "Niente da aggiungere". Elodie posta su Instagram un bacio appassionato con Marracash. E davvero non c'è niente da aggiungere. I due artisti sono più innamorati che mai e si godono la loro prima vacanza insieme a Zanzibar. La passione è alle stelle e la coppia più esplosiva della musica non fa niente per nasconderlo...

ELODIE ARTISTA FEMMINILE DELL'ANNO - Il 2020 di Elodie è stato un anno costellato di successi, iniziato con “This is Elodie”, certificato disco d’oro, che ottiene il riconoscimento di disco di una donna più acquistato negli ultimi 12 mesi (classifica annuale FIMI/Gfk) e vende oltre mezzo milione di copie di singoli estratti. Tra le canzoni più apprezzate, “Andromeda” (disco di platino), presentata al 70° Festival di Sanremo, e “Guaranà” (doppio disco di platino) sono rientrate nella Top10 dei brani italiani più trasmessi in radio nel 2020. Questi due singoli, insieme ai precedenti successi, “Pensare Male” (disco di platino) e “Margarita” (doppio disco di platino), hanno conquistato il #1 posto della classifica EarOne. Elodie raggiunge così il risultato di quattro singoli consecutivi in vetta alle charts dei pezzi più ascoltati nel nostro Paese. Elodie ha ricevuto il riconoscimento di donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020, con 2 milioni di ascoltatori mensili.

TI POTREBBE INTERESSARE: