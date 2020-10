Sfera Ebbasta alla conquista dell'America: un film e un video per essere "Famoso" nel mondo

Adesso Sfera Ebbasta pensa in grande. Il rapper partito da Cinisello Balsamo, dopo essere diventato un numero uno nella scena trap italiana e conosciuto anche in Europa, punta a conquistare il mercato oltreoceano e lo fa con una doppia uscita: un film (in cinque lingue), già disponibile su Prime Video, e un album in pubblicazione il 20 novembre. Il titolo? E' tutto un programma: " Famoso ".

LEGGI ANCHE: Sfera Ebbasta rompe il silenzio, lo sfogo con il nuovo brano "Mademoiselle"

"Famoso - Il film", è la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald's, a riuscire cambiarla davvero. Diretto da Pepsy Romanoff per Except e prodotto da Island Records/Universal Music Italia, "Famoso", racconta la genesi del re della trap ed è anche un modo per assistere alla lavorazione del nuovo album, che porta lo stesso titolo.

Oltre al personaggio, gli amici di una vita e i parenti raccontano Sfera. Convitato di pietra, la tragedia di Corinaldo, quando in una discoteca affollata che attendeva l'arrivo del rapper, ci furono sei morti nella calca nel dicembre 2018. Ricordo indelebile nella storia di Sfera, ma solo nel finale del film, c'è spazio per la canzone-dedica durante il concerto al Forum di Assago. Proprio da lì, dal forum, Gionata Boschetti (così all'anagrafe) ripartirà con due speciali concerti il 13 e 14 settembre 2021 (date fissate con la previsione che tra un anno la situazione si sia normalizzata, in caso contrario i biglietti saranno interamente rimborsati), il suo nuovo tour live, che si annuncia come rivoluzionario (altre date verranno annunciate con l'uscita del disco). Una sfida e un segno di speranza, in questo periodo di pandemia.

Sfera Ebbasta in un film: guarda le immagini di "Famoso" Da video 1 di 7 Da video 2 di 7 Da video 3 di 7 Da video 4 di 7 Da video 5 di 7 Da video 6 di 7 Da video 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dal 16 novembre sarà poi aperta "Famoso - A visual story", una mostra fotografica gratuita al Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), che aprirà la "Milano Music Week". E Rolling Stone dedichera' a Sfera uno speciale numero monografico a novembre. In conferenza c'era il suo team e chi ha lavorato con lui. Come il regista Romanoff: "la sua è una gran bella storia, che ti insegna qualcosa". "Siamo sempre stati molto ambiziosi, anche quando tutto questo era un sogno - racconta Charlie Charles -. Ci abbiamo messo determinazione per arrivare fin qui. E oggi il nostro progetto è internazionale, stiamo lavorando per quello".

L'obiettivo è sfondare in America. "Stiamo aprendo al mondo. E' un primo passo - aggiunge il produttore Shablo - verso il mondo latino e poi il resto del mondo, nel segno dell'universalità della musica". "A rompere le frontiere è stato Despacito - sottolinea il discografico Jacopo Pesce -. Da lì è partito tutto: è il discorso culturale che sta cambiando e noi proviamo a infilarci in questa corrente nuova. E' una sfida senza aspettative obbligate".

POTREBBE INTERESSARTI: