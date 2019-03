Sfera Ebbasta rompe il silenzio, lo sfogo con il nuovo brano "Mademoiselle"

Il brano è una vera e propria risposta di Sfera Ebbasta a tutte le ipocrisie di media e società piovutegli addosso negli ultimi mesi. Si apre con la frase a impatto: "Ti do il benvenuto in Italia il Paese di chi non ci mette mai la faccia", mentre più avanti attacca: "Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me".



Nel lungo messaggio condiviso su Instagram durante il weekend, il trapper aveva anticipato: "Non ho mai detto niente, sono sempre stato zitto. Ho sempre cercato di fare il superiore e cercato di farmi scivolare addosso la cosa. Però noto che la situazione sta diventando veramente ridicola, tragica". E aveva precisato, recapitando al mittente le accuse: "Se i ragazzini, invece che perdere tutto il tempo per strada, si dedicassero alla musica, come ho fatto io, troverebbero di sicuro una strada alternativa. I ragazzini mi prendono come esempio non perché fumo le canne, ma perché ce l'ho fatta".