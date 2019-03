Sfera Ebbasta "invita" i genitori dei suoi fan ai concerti: per loro ingresso gratuito

Lo " Sfera Ebbasta Popstar tour " del rapper milanese apre le porte ai genitori. Grazie al " Family Pack " un genitore potrà di accompagnare e partecipare a titolo gratuito a uno dei concerti di Sfera nei principali palazzetti nel mese di aprile. "L'operazione nasce dalla volontà di far condividere ai genitori l'esperienza della fruizione musicale dal vivo con i propri figli, cercando di far avvicinare sempre più la rap generation al mondo degli adulti".

Acquistando un biglietto parterre è infatti possibile, per i minori di 18 anni che volessero partecipare a uno dei concerti previsti dal calendario del tour venire accompagnati da un genitore a titolo completamente gratuito. Per due settimane e fino a esaurimento dei posti disponibili, ogni minorenne che acquista un biglietto per lo show avrà diritto a un biglietto omaggio per l'adulto che lo accompagnerà, semplicemente scrivendo una mail a biglietti@thaurus.it e fornendo i documenti necessari richiesti.



Un modo per ricucire i rapporti con il mondo degli adulti, diffidente nei confronti del rapper dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo e le conseguenti polemiche scatenate circa la musica e, soprattutto, i testi del rapper. "Due realtà apparentemente distanti si uniscono così live in un momento di pura condivisione, passione, energia positiva che solo l'emozione della musica dal vivo riesce a regalare" dicono gli organizzatori.