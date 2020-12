Tha Supreme è l'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2020

Iniziano ad arrivare i conti di questo 2020 che volge al termine. Spotify ha svelato artisti, album e canzoni che hanno definito quest'anno attraverso gli ascolti dei 320 milioni di utenti della piattaforma in tutto il mondo. Stando alle classifiche "Wrapped" in Italia l’artista più ascoltato è il rapper romano Tha Supreme , mentre a livello mondiale spadroneggia il portoricano Bad Bunny .

Nelle graduatorie di casa nostra stravince il rap. Tra gli artisti Tha Supreme comanda davanti a Sfera Ebbasta, che ha appena stabilito nuovi record con il suo album "Famoso", e via via Marracash e Gué Pequeno . Invece la canzone più ascoltata del 2020 è "Mediterranea" di Irama, seguita da "Good Times" di Ghali. L’album con il maggior numero di stream? E' sempre ad appannaggio di Tha Supreme: il suo "23 6451" sta davanti a "Persona" di Marracash e "Dna" di Ghali.

Passando ai dati globali di streaming, il rapper portoricano è l’artista più ascoltato dell'anno e mette in fila sul podio Drake e J Balvin. Tra le artiste femminili, mantiene la corona Billie Eilish che per il secondo anno consecutivo svetta in classifica, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. "Blinding Lights" di The Weeknd è invece risultata la canzone con il maggior numero di stream sulla piattaforma. Al secondo e terzo posto rispettivamente "Dance Monkey" di Tones And I e "The Box" di Roddy Ricch.

