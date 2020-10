"BV3" di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles si conferma il disco più venduto

Ufficio stampa

Per la seconda settimana consecutiva "BV3" di Slait, Tha Supreme, Low Kidd e Young Miles è al primo posto di tutte le classifiche ufficiali Fimi, battendo i nuovi lavori di Bersani, Zero e l'omaggio a Guccini ("Note di Viaggio – capitolo 2"). L'album, terzo capitolo di quella che si conferma una delle saghe più amate di sempre, nasce dal dj sardo e dai tre producer capaci di riunire 25 artisti della scena urban italiana e internazionale, da Gué Pequeno a Fabri Fibra e Coez, in un progetto unico nel suo genere.