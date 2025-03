A sette anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, i Negrita tornano con "Canzoni Per Anni Spietati" (USM/Universal), un concept album di 9 brani: "È un disco di resistenza poetica. È nato in un periodo non positivo per noi e in generale per l'umanità, con la pandemia e altri problemi che sono intercorsi". La band aretina parla della loro generazione, tra consapevolezza di non essere riusciti a fare abbastanza e incertezze sul mondo che ci aspetta attraverso un album che "ha una natura folk. E' nato su chitarre acustiche e si presta a questa dimensione. Il folk è una natura manifestata raramente nei nostri album ma ha sempre fatto parte di noi”. Ci sono anche due omaggi, uno a "Viva l'Italia" di Francesco De Gregori e l'altra a Bob Dylan sulle note di "Song to Dylan", scelti per il loro valore simbolico e per la loro profonda connessione con le tematiche centrali dell’album.