I Negrita celebrano i loro 30 anni con un grande concerto e un nuovo singolo

Durante il bis del concerto, i Negrita hanno suonato per la prima volta live il brano "Non esistono innocenti amico mio" che anticipa il disco in uscita nel 2025. Una canzone che riflette l'impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, come la solitudine e l'incomunicabilità ma anche la guerra, con immagini spesso crude. E' uno sguardo critico e disincantato sulla realtà, ma non totalmente privo speranza purché si abbia il coraggio di guardare in faccia anche le verità più scomode e di assumersi le proprie responsabilità. Un'analisi sincera della realtà attuale e sulle sue contraddizioni, in linea con ciò a cui i Negrita hanno abituato i loro fan. "'Non esistono innocenti amico mio' é stata interamente scritta e composta il giorno di Pasqua 2024 ma di resurrezioni e santi non se ne sono visti in città. Viviamo in realtà sempre più complesse, confuse, violente e avvelenate. Capire è diventato difficile, trovare verità addirittura impossibile", hanno detto i Negrita. Durante il concerto al Forum hanno suonato per la prima volta anche un altra canzone che andrà a far parte del prossimo album: un brano che ancora non ha un titolo definitivo e che per il momento hanno chiamato "Nel Blu".