I Negramaro celebrano 20 anni di carriera e portano il rock nei teatri di pietra.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo sono sei amici, che insieme hanno compiuto un viaggio lungo 20 anni. La band incarna infatti non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un'amicizia straordinaria che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell'università e cresce, anche grazie all'intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con se' in Sugar fin dagli esordi.

Partiti da una sala prove ricavata da una cantina salentina fino ai più importanti palchi internazionali, i Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica, inanellando record e primati (sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all'Arena di Verona), con una formula inconfondibile ispirata a un'elettronica penetrante e "in bilico" tra esuberanza pop-rock e romanticismo.

Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent'anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall'omonimo album uscito nel 2003 fino all'ultimo disco di studio "Contatto", il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. I festeggiamenti proseguiranno per tutta l'estate tra grande musica e altre sorprese. La band infatti è già al lavoro su nuova musica e progetti inediti, per essere come sempre il segno del nuovo decennio.



Il loro ultimo album, "Contatto", risale al 2020. Un concept album (il decimo della loro carriera) dal titolo emblematico e quantomai attuale: "Contatto è la parola del momento, la più ambita del mondo, con la quale riattiviamo un sogno, ma è anche una culla in cui rifugiarci per superare questo momento difficile", aveva detto Sangiorgi.

Ad ottobre, dopo oltre due anni di stop a causa della pandemia di Covid, la band era già tornata ad esibirsi live dando il via dal Teatro degli Arcimboldi di Milano al "Negramaro unplugged european tour 2022", ben 41 live in versione acustica in giro per l'Italia e l'Europa. Sul palco anche Lele Spedicato, in piena forma dopo la lunga riabilitazione a seguito dell'ictus del 2018.



I biglietti per l'n20TOUR saranno disponibili in prevendita dalle 11 di mercoledì 1 febbraio su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al fanclub i biglietti saranno disponibile in presale dalle ore 11.00 di martedì 31 gennaio. Per l'occasione sara' possibile acquistare su TicketOne anche 3 abbonamenti esclusivi, disponibili dalle 11 di martedì 31 gennaio per il fanclub e, salvo disponibilità, dalle 11 di mercoledì 1 febbraio per tutti.