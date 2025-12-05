Neffa, ecco il Club Tour dopo il successo al Forum

Sul palco, Neffa accompagnerà il pubblico in un viaggio luminoso attraverso la sua storia musicale: dai brani dell’ultimo album "Canerandagio" (Numero Uno/Sony Music Italy) alle canzoni cult che hanno segnato intere generazioni. Sarà impossibile restare fermi tra energia funk, vibrazioni hip hop e quel groove soul inconfondibile che lo ha consacrato come uno degli artisti più visionari e influenti della musica italiana. Universo Neffa sarà molto più di una serie di concerti: un’occasione speciale per celebrare l’arte di un musicista capace di reinventarsi, contaminare generi e lasciare un’impronta brillante nel rap, nel soul e nel pop italiano.