Neffa, ecco il Club Tour dopo il successo al Forum

Neffa, il grande ritorno al rap: la festa concerto al Forum di Assago
Il ritorno sul palco è stato baciato dal successo e nel 2026 arrivano sei nuovi appuntamenti. Ecco le date
Il concerto sold out all’Unipol Forum di Milano è stato un successone e una serata indimenticabile, accesa da ospiti speciali e da un live che ha fatto vibrare tutto il pubblico. Ora Neffa torna a sorprendere e annuncia Club Tour 2026 – Unuverso Neffa, il nuovo tour che nella prossima primavera infiammerà i principali club italiani.
Si parte il 5 marzo 2026 da Torino al Teatro Concordia, per poi proseguire con una scia di musica e groove: 8 marzo a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, 11 marzo a Roma all'Atlantico Live, 13 marzo a Napoli a la Casa della Musica, 16 marzo a Milano all'Alcatraz e 22 marzo a Bologna all'Estragon Club.
Sul palco, Neffa accompagnerà il pubblico in un viaggio luminoso attraverso la sua storia musicale: dai brani dell’ultimo album "Canerandagio" (Numero Uno/Sony Music Italy) alle canzoni cult che hanno segnato intere generazioni. Sarà impossibile restare fermi tra energia funk, vibrazioni hip hop e quel groove soul inconfondibile che lo ha consacrato come uno degli artisti più visionari e influenti della musica italiana. Universo Neffa sarà molto più di una serie di concerti: un’occasione speciale per celebrare l’arte di un musicista capace di reinventarsi, contaminare generi e lasciare un’impronta brillante nel rap, nel soul e nel pop italiano.
