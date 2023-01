Naomi Watts bikini e fisico bestiale in vacanza al mare

L'attrice di "Mulholland Drive" è stata pizzicata in spiaggia di St Barts con il suo partner Billy Crudup e gli amici, dopo aver partecipato alla parata di stelle per la seconda edizione del gala benefico per Unicef che si è tenuta sull'isola caribica.

L'ETA' E I RUOLI A HOLLYWOOD - In un'intervista di qualche mese fa a Entertainment Weekly Naomi Watts ha raccontato che mentre girava "Mulholland Drive" diversi esperti del mondo dello spettacolo l’avevano messa in guardia sulla soglia d'età oltre la quale avrebbe trovato difficoltà per ruoli importanti a Hollywood: "Fai tutti i film che puoi perché dopo i 40 anni la tua carriera finirà. Dopo inizia il declino perché non sei più sc...bile". All’epoca aveva 33 anni: "La cosa mi ha fatta arrabbiare moltissimo".





L'ETA' E LA MENOPAUSA - L'attrice oggi ha 54 anni: mamma di due figli, è fidanzata con l’attore Billy Crudup, dopo una lunga relazione (11 anni) con Liev Schrieber. Naomi è molto critica su come Hollywood gestisce la questione dell'avanzamento di età delle attrici: "Il nostro processo di invecchiamento è qualcosa con cui dobbiamo sentirci a nostro agio. Oltretutto alle donne viene chiesto di farlo più degli uomini. E Hollywood potrebbe fare di più e di meglio per permettere alle donne di invecchiare come normali esseri umani”. A ottobre la star ha lanciato un marchio di bellezza per la menopausa, Stripes: prodotti pensati per le donne che sperimentano quello che il marchio chiama "il cambiamento". "Dovrebbe essere un momento in cui ti senti rafforzata, perché tutte lo affronteremo prima o poi. Attraverso la narrazione giusta si possono cambiare le cose; è un argomento che da tempo necessita di un esame significativo e di innovazione, perché dovrebbe essere davvero un momento vibrante della propria vita, ma non viene percepito così. La menopausa non è la fine", ha detto l'attrice di "King Kong" e "21 grammi".