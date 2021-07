Al cinema "Penguin Bloom": Naomi Watts in un film di rinascita tratto da una storia vera

Dal 15 luglio arriva in sala "Penguin Bloom", diretto da Glendyn Ivin con l’attrice due volte candidata all’Oscar Naomi Watts nel ruolo della protagonista, insieme ad Andrew Lincoln, dell’iconica serie "The Walking Dead". Il film è ispirato alla storia vera di Sam Bloom, tratto dal bestseller omonimo di Bradley Trevor Greive, e racconta l’emozionate storia di una famiglia che in un momento di grande difficoltà, grazie all’incontro empatico con un piccolo di gazza ferito, ritrova la speranza e la gioia. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.